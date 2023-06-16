Подмосковье 16 июня 2023, 16:48 Минэкологии Подмосковья проверило рекультивацию бывшего мусорного полигона в Егорьевске ГБУ "Дирекция экологических проектов"

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Рекультивация бывшего мусорного полигона продолжается в Егорьевске в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Подрядчик — компания «УПМК-22» — завершил формирование свалочного тела.

«Завершен очень важный этап работ. От правильной геометрии свалочного тела зависит его устойчивость, способность сопротивляться осадкам и перепадам температур. Сейчас на полигоне интенсивно идут работы по обустройству защитного экрана, его готовность приближается к 40 процентам», — рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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На «Егорьевском» завершены работы по устройству противофильтрационной завесы, почти на 90% готова система сбора фильтрата для его утилизации, на 60% создана система дегазации.

Полигон «Егорьевский» — один из самых старых в Подмосковье, он принимал отходы с 1964 по 2021 год. За время работы масса накопленного мусора превысила 1,2 миллиона кубометров. Рекультивацию планируется завершить в середине 2024 года.

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