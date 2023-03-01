Подмосковье 01 марта 2023, 15:39 Минэкологии Подмосковья провело более 120 выездов для контроля качества воздуха в феврале

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В феврале мобильные лаборатории провели 121 выезд для контроля качества воздуха, поверхностных вод и уровня шума. Это почти в 2,5 раза больше запланированного. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экологии Подмосковья.

«Приоритетом остаются проверки качества атмосферного воздуха по обращениям граждан», — уточнил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Он рассказал, что 28 выездов провели после рассмотрения жалоб жителей Воскресенска, Ленинского, Волоколамского, Одинцовского, Красногорска, Лосино-Петровского, Серпухова, Балашихи, Дмитровского и других округов.

Еще 13 выездов специалисты провели по заявкам управления государственного экологического надзора. В результате проверок ведомство направило 14 документов о необходимости организовать работы по недопущению негативного воздействия на природу. Министерство контролирует каждый случай и следит, чтобы все нарушения устранили.

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