12 марта 2024, 15:19
Минэкологии Подмосковья потребовало рекультивировать загрязненные земли в Красногорске
Минэкологии Подмосковья и прокуратура направили в суд иск с требованием рекультивировать земли, нарушенные незаконной свалкой в Красногорске. Нарушение зафиксировали представители Общероссийского фрота совместно с инспекторами эконадзора.
«В селе Петрово-Дальнее был установлен факт завоза и размещения строительных отходов на два земельных участка сельхозназначения, которые принадлежат ООО „Выбор“. Как выяснилось, участки сдавались в аренду ООО „Стройлайн“ якобы для выращивания сельхозпродукции», — прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Реклама
Помимо этого, оказалось, что один участок сформирован незаконно, поскольку он имеет пересечение с водоохранной зоной реки Липка.
В иске Минэкологии и прокуратура просят суд обязать собственника и арендатора участка рекультивировать нарушенные земли, а также возместить нанесенный ущерб. Суд первой инстанции вынес решение частично удовлетворить исковые требования, за исключением возмещения ущерба.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Свалки
Красногорск
Экология
Реклама
Реклама