Подмосковье 10 марта 2023, 12:34 Минэкологии Подмосковья потребовало прекратить сброс сточных вод в реку Истру в Красногорске

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Минэкологии Московской области предупредило руководство компании в Красногорске о недопустимости загрязнения реки Истры. С бесхозной канализационно-насосной станции в деревне Тимошкино сбрасывали сточные воды.

«Вблизи деревни выявлена КНС, расположенная на коллекторе инженерных сетей, на почве и снежном покрове наблюдаются следы сброса сточных вод. Сведения о собственнике и эксплуатирующей КНС организации отсутствуют», — сообщил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

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Это второе нарушение в Красногорске, связанное с загрязнением водных объектов. Ведомство обнаружило незаконный водосброс в реку Липку в районе поселка Ленинский.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе не осталось ни одного округа в красной зоне рейтинга по качеству питьевой воды. Последним среди отстающих было Фрязино, но его показатели также наладились.

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