Подмосковье 01 апреля 2024, 13:50 Минэкологии Подмосковья потребовало от промышленной площадки в Балашихе не допускать загрязнения воздуха Минэкологии Московской области

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Инспекторы эконадзора Московской области провели надзорные мероприятия в Балашихе. Ранее в Минэкологии Подмосковья поступила информация о том, что на территории одной из компаний в Северной промзоне происходят бесконтрольные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

«В ходе осмотра территории установлено, что источник выбросов — производственная площадка, на которой возведено двухэтажное здание», — прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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По его словам, на крыше производства находятся трубы, из которых и происходит выброс загрязняющих веществ. Компании объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Теперь предприятие проведет инвентаризацию источников выбросов, а также выплатит штраф за негативное воздействие на окружающую среду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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