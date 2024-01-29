Подмосковье 29 января 2024, 17:53 Минэкологии Подмосковья потребовало оштрафовать жительницу Домодедова за незаконную свалку Unsplash

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Министерство экологии и природопользования Подмосковья подало в суд заявление против жительницы Домодедова о возмещении ущерба, который нанесла незаконная свалка на ее земельном участке. Сумма исковых требований превысила три миллиона рублей.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов рассказал, что несанкционированные скопления отходов фиксировались на площади 317 квадратных метров.

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После проведения надзорных мероприятий специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по Центральному федеральному округу» рассчитали сумму ущерба, причиненного свалкой, которая составила 3,3 миллиона рублей.

Минэкологии настаивает на возмещении ущерба владелицей земельного участка, поскольку женщина не смогла в должной мере обеспечить их сохранность и целевое использование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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