Подмосковье 17 марта 2023, 00:30 Минэкологии Подмосковья поддержало законопроект об ужесточении наказания за незаконную охоту Фото: Минэкологии МО

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Министерство экологии и природопользования Московской области поддержало законопроект об ужесточении наказания за незаконную охоту. Из Государственной Думы в ведомство поступил законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Министр экологии Подмосковья Тихон Фирсов отметил, что поправки являются актуальными.

«Поправки предусматривают увеличение нижней планки штрафа за незаконную охоту до двух тысяч рублей. Кроме того, если в существующей редакции за нарушение предусматривается лишение права на охоту сроком до года, то новации подразумевают более длительный срок», — подчеркнул Фирсов.

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Было подсчитано, что только за 2019–2021 годы было зафиксировано около 220 тысяч нарушений.

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«Нижний предел штрафа в 500 рублей несоразмерен даже с суммой пошлины на добычу, не говоря уже о сумме ущерба. Например, чтобы добыть утку, следует заплатить 650 рублей пошлины, а ущерб от ее браконьерской добычи составляет 1,8 тысячи рублей», — заявил министр.

В 2022 году Минэкологии выявило 344 административных правонарушений по части незаконной охоты. По 14 из них передали материалы в правоохранительные органы. Охотники получили штрафы суммарно более чем на 400 тысяч рублей.

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