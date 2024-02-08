Подмосковье 08 февраля 2024, 15:59 Минэкологии Подмосковья определило стандарты по ограничению выбросов загрязняющих веществ Фото Минэкологии

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Климатические риски могут оказать значительное влияние на финансовое положение крупнейших нефинансовых компаний. Так, представители традиционных отраслей промышленности, основанных на устаревших технологиях, могут столкнуться с серьезными проблемами.

«Традиционная промышленность включает в себя производство и потребление ископаемых топлив, таких как: уголь, нефть и природный газ. Эти ископаемые топлива являются основным источником выбросов парниковых газов, таких как углекислый газ, метан и оксид азота, которые являются главными причинами глобального потепления и изменения климата и ухудшения окружающей среды», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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По его словам, важное значение имеет работа по повышению энергоэффективности и снижению выбросов путем модернизации предприятий. Это позволит увеличить показатели ВВП и доходы населения. Также важно, что можно будет повысить уровень жизни и создать благоприятную экологическую обстановку.

В ведомстве добавили, что Подмосковье стремится к скорейшему переходу на «зеленую» экономику. Так, на данный момент в Московской области уже более 200 предприятий заменило свое устаревшее оборудование на новое.

Фирсов отметил, что модернизация предприятий позволило снизить выбросы по ряду веществ на 17- 23% за год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности борьбы с выбросом мусора в неположенных местах.

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