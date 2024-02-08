08 февраля 2024, 15:59
Минэкологии Подмосковья определило стандарты по ограничению выбросов загрязняющих веществ
Климатические риски могут оказать значительное влияние на финансовое положение крупнейших нефинансовых компаний. Так, представители традиционных отраслей промышленности, основанных на устаревших технологиях, могут столкнуться с серьезными проблемами.
«Традиционная промышленность включает в себя производство и потребление ископаемых топлив, таких как: уголь, нефть и природный газ. Эти ископаемые топлива являются основным источником выбросов парниковых газов, таких как углекислый газ, метан и оксид азота, которые являются главными причинами глобального потепления и изменения климата и ухудшения окружающей среды», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Реклама
По его словам, важное значение имеет работа по повышению энергоэффективности и снижению выбросов путем модернизации предприятий. Это позволит увеличить показатели ВВП и доходы населения. Также важно, что можно будет повысить уровень жизни и создать благоприятную экологическую обстановку.
В ведомстве добавили, что Подмосковье стремится к скорейшему переходу на «зеленую» экономику. Так, на данный момент в Московской области уже более 200 предприятий заменило свое устаревшее оборудование на новое.
Фирсов отметил, что модернизация предприятий позволило снизить выбросы по ряду веществ на 17- 23% за год.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности борьбы с выбросом мусора в неположенных местах.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Инвестиции
Климат
Реклама
Реклама