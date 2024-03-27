Подмосковье 27 марта 2024, 14:32 Минэкологии Подмосковья напомнило о запрете на срыв первоцветов Павел Воеводин

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Синоптики прогнозируют приход теплой весны в Подмосковье уже в ближайшие выходные. Когда снег окончательно сойдет, лужайки и поляны заполнятся первыми цветущими растениями. Жителям и гостям региона напомнили о бережном отношении к природе.

«Резкое потепление в ближайшие две недели может вызвать массовое цветение растений, в том числе и краснокнижных», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Срывать редкие первоцветы запрещено, это наказывается штрафом. Потеряв соцветие, растения лишаются шанса на размножение и могут исчезнуть.

Лучше наблюдать за красотой со стороны и не вмешиваться в природные процессы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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