Подмосковье 07 марта 2023, 16:25 Минэкологии Подмосковья лишило лицензии на месторождение песков компанию в Раменском

Читать 360tv в

Минэкологии Московской области аннулировало лицензию на месторождение строительных песков «Михеево» у компании «Нерудсбыт» в Раменском. Организация не согласовала технический проект в срок.

«По условиям лицензии недропользователь был обязан согласовать и утвердить технический проект разработки месторождения и предоставить ежегодную отчетность. В установленный срок этого сделано не было», — пояснил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Реклама

В итоге ведомство лишило компанию права пользования участком с 6 марта.

Реклама

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на инвестиционном портале предприниматели могут узнать все о возможностях подключения к электричеству, газу и не только.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».