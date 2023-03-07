07 марта 2023, 16:25
Минэкологии Подмосковья лишило лицензии на месторождение песков компанию в Раменском
Минэкологии Московской области аннулировало лицензию на месторождение строительных песков «Михеево» у компании «Нерудсбыт» в Раменском. Организация не согласовала технический проект в срок.
«По условиям лицензии недропользователь был обязан согласовать и утвердить технический проект разработки месторождения и предоставить ежегодную отчетность. В установленный срок этого сделано не было», — пояснил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
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В итоге ведомство лишило компанию права пользования участком с 6 марта.
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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на инвестиционном портале предприниматели могут узнать все о возможностях подключения к электричеству, газу и не только.
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Минэкологии Подмосковья
Раменское
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