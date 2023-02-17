Важное 17 февраля 2023, 15:35 Инвестпортал Подмосковья поможет бизнесу узнать все о подключении к электричеству и газу — Воробьев Воробьев рассказал о нововведении для предпринимателей на инвестпортале Подмосковья

Читать 360tv в

Предприятия потребляют около 60% всей электроэнергии в Подмосковье. На инвестиционном портале владельцы бизнеса могут узнать все о возможностях подключения к электричеству, газу и не только. Вскоре там появится еще одно нововведение, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Реклама

На инвестиционном портале Подмосковья есть интерактивная карта, где можно увидеть всю информацию о доступной для бизнеса инфраструктуре, в том числе о коммунальных сетях.

До конца февраля инвестблок вместе с «Россетями» и с «Мособлгазом» подпишет соглашение, которое позволит вывести на интерактивную карту данные о центрах питания и свободных энергомощностях. Андрей Воробьев

Дополнительная функция появится, чтобы предпринимателям стало легче определяться с местом для запуска производства.

«Сопровождать крупные проекты будут персональные менеджеры „Россетей“», — добавил Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что каждый год в Подмосковье стабильно приходят работать новые предприниматели.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».