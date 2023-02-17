17 февраля 2023, 15:35
Инвестпортал Подмосковья поможет бизнесу узнать все о подключении к электричеству и газу — Воробьев
Воробьев рассказал о нововведении для предпринимателей на инвестпортале Подмосковья
Предприятия потребляют около 60% всей электроэнергии в Подмосковье. На инвестиционном портале владельцы бизнеса могут узнать все о возможностях подключения к электричеству, газу и не только. Вскоре там появится еще одно нововведение, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
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На инвестиционном портале Подмосковья есть интерактивная карта, где можно увидеть всю информацию о доступной для бизнеса инфраструктуре, в том числе о коммунальных сетях.
До конца февраля инвестблок вместе с «Россетями» и с «Мособлгазом» подпишет соглашение, которое позволит вывести на интерактивную карту данные о центрах питания и свободных энергомощностях.
Андрей Воробьев
Дополнительная функция появится, чтобы предпринимателям стало легче определяться с местом для запуска производства.
«Сопровождать крупные проекты будут персональные менеджеры „Россетей“», — добавил Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что каждый год в Подмосковье стабильно приходят работать новые предприниматели.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Инвестиции
Электричество
Газ
Андрей Воробьев
Бизнес
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