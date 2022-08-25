Минэкологии подаст в суд на компанию из Одинцова за незаконную свалку

Минэкологии Московской области будет подавать в суд исковое заявление о возмещении ущерба из-за незаконной свалки, которая находится в Одинцовском округе. Ответчиком в суде будет правообладатель земельного участка, расположенного в деревне Осорогино, это АО «Трест Мособлстрой № 6».

Ранее на территории нарушения были проведены контрольные мероприятия. Выяснилось, что почва действительно загрязнена.

«Свалка оказалась самой крупной в регионе по сумме ущерба. На площади более 10 тысяч квадратных метров размещены грунты, отходы производства и потребления общим объемом более 45 тысяч кубометров. По предварительной информации, виновником нарушения является организация, арендовавшая земли. Рассчитанный ущерб от загрязнения почв составил 2,2 миллиарда рублей», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Сообщается, что правообладателю ранее направили предостережение о том, что недопустимы такие действия, а также требование ликвидировать свалку. Теперь вопрос ликвидации и возмещения ущерба будет решаться в судебном порядке.

Ранее стало известно, что Минэкологии подало исковое заявление о возмещении ущерба на фоне сброса технических сточных вод с автомойки в Одинцове. Теперь нарушителю нужно будет возместить ущерб в размере 468 тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал экологию в Подмосковье бесценной. В регионе реализуется масштабная программа по обустройству 50 лесопарковых зон.