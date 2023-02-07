07 февраля 2023, 10:21
Минэкологии назвало округа Подмосковья с самым чистым воздухом
Минэкологии Подмосковья проверило качество воздуха в регионе в январе. Лучшие результаты оказались во Власихе, Дубне, Зарайске, Истре и Протвине.
Глава министерства Тихон Фирсов рассказал, что результаты измерений получили с 245 стационарных постов и мобильных лабораторий.
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«Исследования состояния атмосферного воздуха ведутся по 11 загрязняющим веществам: оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, озон, аммиак, сероводород, метан, взвешенные частицы, взвешенные вещества», — сказал он.
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Министр добавил, что в сравнении с 2021 годом, в 2022-м концентрации большинство контролируемых веществ снизились, уровень загрязнения воздуха оценили как низкий. Единственное вещество, концентрация которого увеличилась — оксид углерода. Это связывают с увеличением автомобильных выхлопов.
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Минэкологии Подмосковья
Экология
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