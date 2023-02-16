Подмосковье 16 февраля 2023, 11:18 Минэкологии лишило права на охоту двух браконьеров в Подольске

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Минэкологии аннулировало охотничьи билеты двух жителей Подольска, которые занимались браконьерством в районе Вологодской области. Они отстреливали птиц из салона внедорожника.

Как рассказал глава министерства Тихон Фирсов, это является серьезным нарушением законодательства, за которое лишают права охоты на год.

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«Соответствующий запрос поступил нам, и охотничьи билеты граждан были незамедлительно аннулированы», — добавил он.

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По закону, охота из транспорта — это серьезное нарушение, за которое браконьеры могут заплатить штраф в сумме до 500 тысяч рублей.

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