Подмосковье 12 февраля 2024, 13:18 Минэкологии добилось выплаты ущерба от незаконной свалки в Красногорске Пресс-служба Минэкологии МО

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Минэкологии требует жительницу Тамбовской области возместить ущерб за образование незаконной свалки в Красногорске. Она выплатит почти 60 тысяч рублей.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, одна из владелиц земельного участка в коттеджном поселке «Седьмая миля», где организовали незаконную свалку, зарегистрирована в Тамбовской области. Ведомство направило в суды исковые заявления о возмещении ущерба.

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«Наше исковое заявление ушло туда по подсудности, и вот Рассказовский районный суд Тамбовской области вынес решение в пользу министерства. Ответчице, которая, кстати, на заседание не явилась, хотя и была извещена должным образом, придется выплатить почти 60 тысяч рублей за то, что допустила размещение на своих землях строительных отходов и грунтов», — сказал министр.

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