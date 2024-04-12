Подмосковье 12 апреля 2024, 14:33 Минэкологии добьется возмещения ущерба от незаконной свалки в Дмитрове Минэкологии МО.

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Минэкологии Подмосковья направило в суд иск о возмещении ущерба, нанесенного незаконным размещением отходов в Дмитрове. Свалку обнаружили в поселке Останкино на двух земельных участках, принадлежащих жительнице Москвы.

Как рассказали в Минэкологии, сумма ущерба составила 10,4 миллиона рублей. Возмещать ее женщина отказалась, поэтому ведомство обратилось в Гагаринский суд Москвы.

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«Гражданка не обеспечила должного контроля за своими землями. В результате здесь образована свалка преимущественно строительных отходов. Мы привлекли к работе экспертов двух специализированных лабораторий, которые установили, что на площади более 20 тысяч квадратных метров незаконно размещено свыше 16 тысяч кубометров мусора», — сказал глава министерства Тихон Фирсов.

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