Подмосковье 21 марта 2024, 22:03 Минблагоустройства Подмосковья назвало топ-5 парков в округах с населением от 100 до 200 тысяч человек Министерство благоустройства Московской области

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Министерство благоустройства Московской области опубликовало рейтинг самых популярных парков в муниципалитетах с населением от 100 до 200 тысяч человек на прошлой неделе. В топе излюбленных мест отдыха оказались пять подмосковных округов.

Как рассказали в ведомстве, на вершине рейтинга — Пушкинский Центральный парк, который с 11 по 17 марта посетили 47 тысяч человек.

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Второе место у парка «Сестрорецкий» в Клину. Там предпочли отдохнуть 43 тысячи человек. На третьем месте истринский парк «Фабричный» — 42 тысячи посетителей, четвертую строчку в рейтинге самых популярных парков прошедшей недели занимает домодедовский парк «Елочки» — 19 тысяч человек, и замыкает список парк усадьбы Кривякино в городском округе Воскресенск. Его посетили 16 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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