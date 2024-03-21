Подмосковье 21 марта 2024, 22:51 Минблагоустройства Подмосковья назвало топ-5 парков в округах с населением до 100 тысяч человек на прошлой неделе Министерство благоустройства Московской области

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Министерство благоустройства Московской области опубликовало топ самых популярных парков в муниципалитетах с населением до 100 тысяч человек. Пять округов оказались в рейтинге с самыми посещаемыми местами отдыха у жителей Подмосковья.

Как рассказали в ведомстве, перове место по популярности занял Центральный парк в Лыткарине — 29 тысяч человек, на втором месте Городской парк в Павловском Посаде — 18 тысяч человек, третье место занимает Городской парк в Луховицах — девять тысяч человек, на четвертой строчке рейтинга расположился каширский Городской парк — шесть тысяч человек и на пятом месте — Парк Победы в городском округе Талдом, его посетили также шесть тысяч человек.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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