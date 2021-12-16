Подмосковье направило более 300 миллионов рублей на поддержку социального бизнеса в 2021 году
Более 300 миллионов рублей выделили на поддержку сферы социального предпринимательства Подмосковья в 2021 году. Финансовую помощь расширили в том числе и грантами.
Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, сегодня регион занимает первое место по числу социальных предприятий в России.
Количество социальных предприятий выросло почти вдвое с начала этого года
Сейчас в области насчитывается около 570 субъектов бизнеса, задействованных в социальной сфере. По словам Зиновьевой, развитие этого направления — одна из ключевых задач.
«В этом году Московская область стала лауреатом премии „Импульс добра“ в номинации за „Лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства“», — напомнила она.
Меры поддержки
В 2021 году финансовую поддержку социальных предприятий региона расширили в том числе грантами по президентскому проекту «Малое и среднее предпринимательство».
Социальным предприятиям Подмосковья доступны субсидии, они могут компенсировать затраты на аренду, ремонт, покупку техники, повышение квалификации работников.
Ранее мы рассказали, как социальные предприниматели из Подмосковья могут получить субсидии.