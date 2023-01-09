Подмосковье 09 января 2023, 15:23 Музей лягушки в Дмитрове получил в подарок редкого Щелкунчика из США

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Музей лягушки в Дмитрове получил в подарок из Голливуда редкого Щелкунчика с жабой на голове. Сувенир к Рождеству передала местная жительница, которая вышла замуж за американского миллионера, но не потеряла связь с родным Подмосковьем.

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Руководитель Музея лягушки Юлия Хазова рассказала, что подарок передали давние друзья учреждения. Это бывшая жительница Дмитрова и ее американский муж — крупный финансист. Несколько лет назад они приезжали погостить к родственникам и заглянули в музей. Собрание зеленых жаб разных форм и размеров так понравилось супругам, что они начали присылать сюда купленные в разных городах предметы и игрушки с изображением этих земноводных. На этот раз экспозиция пополнилась редким Щелкунчиком с царевной-лягушкой на голове. Пара приобрела сувенир в Лос-Анджелесе, а доставить его в целости и сохранности помогли друзья.

Юлия Хазова уточнила, что лягушка — неофициальный символ Дмитрова, который был построен на болотистых землях. Приближение врагов вызывало оглушительное кваканье, что предупреждало местных воинов об опасности и не раз спасало город. В народном Музее лягушки собрано несколько сотен экспонатов с изображением зеленых друзей Дмитрова, большая часть которых была подарена.

Ранее музей-заповедник «Горки Ленинские» представил гостям выставку «Проект СССР. Мой адрес — Советский Союз». На ней в честь 100-летия СССР представят уникальные экспонаты, среди которых альбом флагов и вымпелов, а также агитационный фарфор.