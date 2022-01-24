Капремонт по президентской программе проведут в 65 школах Подмосковья в 2022 году

В 2022 году в Московской области стартует президентская программа по капитальному ремонту школ. За последние пять лет в регионе отремонтировали более 100 учебных центров и 145 детских садов.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что по президентской программе в течение пяти лет капитальный ремонт проведут в 328 школах.

«В этом году в программу капитального ремонта войдут 65 школ. На эти цели предусмотрено почти 10 миллиардов рублей. Это и областной, и федеральный бюджеты», — рассказала она, добавив, что в плане также ремонт 20 детских садов.

Преображать образовательные учреждения будут в едином стиле. Всю мебель и инвентарь полностью обновят. Работы планируют завершить к 1 сентября.

За прошедшие пять лет в Московской области отремонтировали 107 школ и 145 детских садов, а построили и открыли — 117 и 116 образовательных центров соответственно.

В 2022 году в Подмосковье откроют еще 27 детских садов. Самые долгожданные появятся в Красногорске, Ленинском округе, Одинцове, Подольске и Мытищах.

Учеников будут ждать и 33 новые школы. Особенно актуально их открытие для Балашихи, Котельников, Мытищ и Щелкова.