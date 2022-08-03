Микроскоп для сложных операций на глазах поступил в МОНИКИ

В офтальмологическое отделение МОНИКИ им. Владимирского поступил новый современный микроскоп, который нужен для проведения операций на глазах. Хирургические вмешательства с его помощью можно будет проводить на роговице и хрусталике глаза, а также появится возможность лечить другие патологии.

«Для проведения качественных операций специалистам необходимо новое современное оборудование. МОНИКИ является ведущим медучреждением региона, и мы продолжаем оснащать его техникой. Туда поступил и уже применяется врачами в работе микроскоп для микрохирургии глаза стоимостью почти 40 миллионов рублей», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Специалисты рассказывают, что при помощи микроскопа можно получить чистое и реалистичное изображение глаза, что дает врачам возможность комфортно проводить операции. В него встроен оптический когерентный томограф, который делает сканы передней и задней стенок глаза прямо во время вмешательства, изображения оперативно выводятся на дисплей. В микроскопе есть две пары окуляров, поэтому использовать его могут одновременно сам хирург и его ассистент.

Новое оборудование уже начали активно использовать при проведении операций повышенной сложности. Врачи имеют возможность досконально рассмотреть все слои сетчатки и ее клетки. Таким образом, выходит провести вмешательства более комфортно и повысить прогнозы на восстановление зрения у пациентов.

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