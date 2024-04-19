Подмосковье 19 апреля 2024, 19:56 Микрорайон Железнодорожный благоустроят в Балашихе к 1 мая Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Благоустройство ждет микрорайон Железнодорожный в Балашихе. В округе проходит месяц чистоты и порядка, в рамках которого территории приводят в порядок.

Качество уборки в Железнодорожном проверил заместитель главы администрации Михаил Объедков. Вместе с представителями управляющей компании осмотрели дворовые территории на улицах Луговая и Московская.

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«Мы обошли дворовые территории, которые обслуживает управляющая компания „Квартал-2005“. Посмотрели, в каком состоянии находятся дворы, детские площадки, проезды, проходы, тротуары, газоны, зеленые насаждения. Замечаний по микрорайону нет — все в нормативном состоянии», — сообщил Михаил Объедков.

Месяц чистоты и порядка планируют завершить общеобластным субботником 27 апреля. Жители смогут присоединиться к уборке мусора и посадке деревьев в парках и скверах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля.

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