Подмосковье 22 апреля 2024, 13:39 Микрорайон Саввино в Балашихе благоустроят к концу апреля Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Благоустройство проводится в микрорайоне Саввино в Балашихе в рамках месяца чистоты и порядка. На территории проведут ремонт дорог и ограждений, уборку мусора и удаление вандальных надписей.

Качество уборки в Саввино проверил заместитель главы администрации Кирилл Тимашков. Вместе с представителями управляющей компании и активными жителями района он осмотрел дворовы и общественные территории.

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Во время выезда выявили вандальные надписи и граффити, которые необходимо закрасить. Также обнаружили незаконное складирование мусора, который вскоре вывезут. Кроме того, заменят разрушенный бордюрный камень и сделают ремонт дорог.

Месяц чистоты и порядка завершится общеобластным субботником 27 апреля. Жители смогут присоединиться к уборке мусора и посадке деревьев в парках и скверах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля.

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