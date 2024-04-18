Подмосковье 18 апреля 2024, 16:13 Микрорайон Керамик в Балашихе благоустроят в 2024 году Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Благоустройство ждет микрорайон Керамик в Балашихе в этом году. Особое внимание уделят ямочному ремонту и состоянию контейнерных площадок. Коммунальщики уже ведут работы по уборке территорий в рамках месяца чистоты и благоустройства.

Первый заместитель главы городского округа Балашиха Сергей Лукичев проверил работы по наведению порядка в микрорайоне Керамик. Он вместе с представителями управляющей компании, администрации и активными жителями осмотрел дворовые территории.

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«Посмотрели, как управляющая компания „Жилинвест“ содержит дворы, свой жилой фонд, общественные территории и памятник ветеранам Великой Отечественной войны. Есть ряд мелких замечаний, связанных с сезонностью работ по покраске малых архитектурных форм, по мусору на контейнерных площадках, по ямочному ремонту. Помимо этого, на дорогах регионального назначения отсутствует разметка. Со своей стороны обратимся в адрес правительства о необходимости подготовки этих работ», — сказал Сергей Лукичев.

Месяц чистоты и порядка планируют завершить общеобластным субботником 27 апреля. Жители смогут присоединиться к уборке мусора и посадке деревьев в парках и скверах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля.

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