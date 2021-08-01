Микроперепись сельского хозяйства стартовала в Подмосковье

Сельскохозяйственная микроперепись начинается в России. Она будет проходить до 30 августа. В Московской области перепись затронет порядка 755 тысяч объектов. Об этом РИАМО сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Глава Минсельхоза Подмосковья Сергей Воскресенский отметил, что на сегодняшний день эта перепись является единственным источником наиболее полных данных о сельском хозяйстве и его ресурсах. В области насчитается порядка 755 тысяч таких объектов, среди них 733 тысячи — личные подсобные хозяйства, 15,7 тысячи — некоммерческие товарищества, 3,6 тысячи — сельхозорганизации, 2,6 тысячи — фермерские хозяйства.

Объекты переписи есть во всех муниципалитетах Подмосковья. Больше всего таких точек в Раменском, Дмитровском, Можайском, Рузском и Орехово-Зуевском округах, Истре, Солнечногорске, Клину, Чехове и Ступине. В этих округах расположено около половины всех объектов переписи региона.

Воскресенский ранее отметил, что это первая перепись сельского хозяйства в Подмосковье за последние пять лет. Результаты станут известны в конце года.