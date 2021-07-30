Вклад в будущее отрасли. Перепись сельского хозяйства стартует в Подмосковье 1 августа

Сельскохозяйственная микроперепись начнется в Московской области 1 августа. Это первое подобное мероприятие за последние пять лет. По ее результатам решат, как в будущем улучшить сельское хозяйство в Подмосковье. Об этом рассказал профильного ведомства Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Первого августа на территории Московской области начинается сельскохозяйственная микроперепись. Она будет длиться месяц и закончится 30 августа. Результаты микропереписи мы узнаем в конце этого года», — заявил он.

Перепись называется «микро-», потому что в ней участвуют только сельскохозяйственные предприятия, личные подсобные хозяйства, крестьянско-фермерские хозяйства, однако она не затронет личные подсобные хозяйства, расположенные в городской территории, а также садоводческие, огороднические, дачные хозяйства.

Источник фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Всего обследуют 755 тысяч объектов на территории всех муниципальных образований Московской области. Больше всего из них находится на территории 10 муниципальных образований. Среди них Истра, Руза, Дмитров, Можайск, Клин, Чехов.

«Во время микропереписи две тысячи человек придут на личные подсобные хозяйства и в наши сельхозорганизации для того, чтобы уточнить, сколько скота находится на территории, сколько земли пашется, сколько теплиц, сколько сельскохозяйственной техники участвует в этом процессе», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Он попросил подмосковных сельхозпроизводителей и всех людей, кто ведет деятельность на земле, пускать переписчиков и давать им полную информацию.

«Только благодаря этому мы сможем увидеть полную картину того, что происходит на территории Московской области, делать какие-то прогнозы и понимать, как мы улучшим наше сельское хозяйство в ближайшие годы», — подчеркнул Воскресенский.

Он добавил, что эта перепись не проводилась в течение пяти лет, поэтому для властей чрезвычайно важно понять, в какой ситуации находится сельское хозяйство региона сейчас.