08 сентября 2023, 14:35
Микробиолог Александр Боронин проголосовал на выборах в Подмосковье
Микробиолог, корреспондент Российской академии наук Александр Боронин проголосовал на выборах в Пущине. Он поучаствовал в процедуре в избирательном участке в Доме ученых.
Александр Боронин — лауреат многочисленных премий и доктор биологических наук. По его словам, поучаствовать в выборах должен каждый.
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«Я голосую всю жизнь, не голосовал только два раза, будучи за границей. Считаю, что это необходимо, нельзя перепоручать важное решение кому-то другому. Без губернатора Московская область, как и другие регионы, жить не может», — сказал он.
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Единый день голосования
Выборы в Подмосковье — 2023
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