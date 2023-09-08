Подмосковье 08 сентября 2023, 14:35 Микробиолог Александр Боронин проголосовал на выборах в Подмосковье Мария Панина

Читать 360tv в

Микробиолог, корреспондент Российской академии наук Александр Боронин проголосовал на выборах в Пущине. Он поучаствовал в процедуре в избирательном участке в Доме ученых.

Александр Боронин — лауреат многочисленных премий и доктор биологических наук. По его словам, поучаствовать в выборах должен каждый.

Реклама

«Я голосую всю жизнь, не голосовал только два раза, будучи за границей. Считаю, что это необходимо, нельзя перепоручать важное решение кому-то другому. Без губернатора Московская область, как и другие регионы, жить не может», — сказал он.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».