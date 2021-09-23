МГОУ пригласил абитуриентов попробовать себя в биомедицине

Московский государственный областной университет приглашает получить востребованную специальность биомедика. Для этого создали программу подготовки в магистратуре МГОУ.

Уже во время обучения будущие специалисты освоят навыки работы на лабораторном оборудовании и узнают технологии для диагностики заболеваний.

Программа подготовки «Биомедицинские науки и технологии» дает уникальную возможность получить актуальную профессию и отработать теорию на практике.

Будущий ученый и педагог Екатерина Тишина работает над тем, чтобы узнать, как экотоксиканты влияют на живые организмы, и мечтает трудиться в родном вузе, чтобы делиться знаниями со студентами.

Источник фото: телеканал «360»

Екатерина — аспирант кафедры теоретической и прикладной химии МГОУ.

Эта профессия очень интересна. Так как у нас в России наука находится довольно на хорошем уровне, она еще и перспективная Екатерина Тишина.

А студент четвертого курса в МГОУ Сергей Привезенцев после окончания бакалавриата планирует поступить в магистратуру и связать свою жизнь с биомедициной.

Источник фото: телеканал «360»

«На мой взгляд, это интересно, поскольку вещества, которые нас окружают, влияют на нас. Сейчас все чаще говорят об экологии, автомобильных выхлопах и прочем. Это все перешло на новый уровень. Это нужно изучать и развивать», — подчеркнул он.

Заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии на факультете естественных наук Николай Васильев рассказал, что эта программа обучения становится все более востребованной.

Фармацевтические направления в московском регионе сейчас очень развиты. Потребность в выпускниках факультетов этого направления очень велика. Ждем студентов в магистратуру. Мы с удовольствием будем с ними работать Николай Васильев.

Источник фото: телеканал «360»

Подать документы в магистратуру можно очно и онлайн. Всех абитуриентов ждут внутренние экзамены. А уже с 11 октября на факультете начнется обучение.