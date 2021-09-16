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    16 сентября 2021, 12:07

    МГОУ пригласил на обучение по программе «Биотехнологии» в магистратуре

    Редакция сайта 360°

    Коллектив МГОУ предложил абитуриентам уникальную возможность получить востребованную специальность биомедика. Они могут стать магистрантами программы «Биомедицинские науки и технологии» на факультете естественных наук.

    МГОУ пригласил на обучение по программе «Биотехнологии» в магистратуре | Изображение 1

    Во время обучения по направлению «Биология» студенты освоят навыки работы в лабораториях, узнают о методах диагностики заболеваний, смогут почувствовать себя исследователями в области экспериментальной биологии.

    У выпускников факультета естественных наук есть уникальные возможности для практики и трудоустройства. Их ждут в научно-исследовательских институтах, которые занимаются разработкой вакцин, на фармацевтических предприятиях, в микробиологических и медицинских лабораториях.

    Вы сможете заниматься перспективными научными исследованиями, которые напрямую направлены на улучшение качества жизни

    коллектив МГОУ.

    Подать документы в магистратуру можно до 24 сентября. Доступны очный и дистанционный форматы приема документов.

    Абитуриентов ждут внутренние экзамены, а 1 октября на сайте МГОУ опубликуют конкурсные списки поступающих.

    Подать согласие на зачисление необходимо до 18:00 6 октября. Уже с 11 октября на факультете начнется обучение.

    Оно будет проходить в Перловском корпусе университета по адресу: Мытищи, улица Веры Волошиной, дом №24.

    Более подробно о вступительных испытаниях, обучении в магистратуре факультета естественных наук можно узнать на сайте, в разделе «Абитуриенту» — «Прием в магистратуру».

    До окончания приема документов осталось чуть больше недели. Не упустите возможность получить профессию специалиста в области биомедицинских технологий.