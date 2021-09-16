МГОУ пригласил на обучение по программе «Биотехнологии» в магистратуре

Коллектив МГОУ предложил абитуриентам уникальную возможность получить востребованную специальность биомедика. Они могут стать магистрантами программы «Биомедицинские науки и технологии» на факультете естественных наук.

Во время обучения по направлению «Биология» студенты освоят навыки работы в лабораториях, узнают о методах диагностики заболеваний, смогут почувствовать себя исследователями в области экспериментальной биологии.

У выпускников факультета естественных наук есть уникальные возможности для практики и трудоустройства. Их ждут в научно-исследовательских институтах, которые занимаются разработкой вакцин, на фармацевтических предприятиях, в микробиологических и медицинских лабораториях.

Вы сможете заниматься перспективными научными исследованиями, которые напрямую направлены на улучшение качества жизни коллектив МГОУ.

Подать документы в магистратуру можно до 24 сентября. Доступны очный и дистанционный форматы приема документов.

Абитуриентов ждут внутренние экзамены, а 1 октября на сайте МГОУ опубликуют конкурсные списки поступающих.

Подать согласие на зачисление необходимо до 18:00 6 октября. Уже с 11 октября на факультете начнется обучение.

Оно будет проходить в Перловском корпусе университета по адресу: Мытищи, улица Веры Волошиной, дом №24.

Более подробно о вступительных испытаниях, обучении в магистратуре факультета естественных наук можно узнать на сайте, в разделе «Абитуриенту» — «Прием в магистратуру».

До окончания приема документов осталось чуть больше недели. Не упустите возможность получить профессию специалиста в области биомедицинских технологий.