Подмосковье 05 марта 2024, 12:44 Межведомственные комиссии проверят готовность Подмосковья к пожароопасному сезону Комитет лесного хозяйства МО

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Проверки готовности Московской области к пожароопасному периоду стартовали в регионе. Рейды межведомственных комиссий пройдут в восьми округах Подмосковья до 15 марта.

По словам заместителя председателя Правительства Московской области — министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, курирующего лесное хозяйство, Владислава Мурашова, проверки начались 4 марта.

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«Специалисты разных направлений инспектируют личный состав, технику и снаряжение, оценивают степень готовности области к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами», — рассказал Мурашов.

Комиссии, в которые входят специалисты лесного хозяйства и администраций городских округов, сотрудники МЧС России, МВД России и Росгвардии и другие специалисты, проверят техническое состояние автопарков, беспилотных летающих аппаратов, пожарного оборудования, инвентаря и иных средств тушения пожаров.

Комиссия проверит городские округа — Наро-Фоминский, Одинцовский, Егорьевск, Солнечногорск, Луховицы, Шатура, Люберцы, Раменский.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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