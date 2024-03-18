18 марта 2024, 09:48
Межрегиональный турнир по хоккею среди женщин начался в Домодедове
Первый межрегиональный турнир женских хоккейных команд «Второе дыхание» начался в Домодедове 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
В соревнованиях примут участие девять женских хоккейных команд из Тулы, Брянска, Москвы и Подмосковья. В их составе — начинающие спортсменки, кто приступил к тренировкам меньше года назад.
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Организатором турнира выступил женский хоккейный клуб «Авангард», а соревнования будут проходить на ледовой арене одноименного спортивного комплекса до 23 марта.
В конце февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Это первый объект с искусственным льдом в городском округе.
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