Подмосковье 18 марта 2024, 09:48 Межрегиональный турнир по хоккею среди женщин начался в Домодедове Unsplash

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Первый межрегиональный турнир женских хоккейных команд «Второе дыхание» начался в Домодедове 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях примут участие девять женских хоккейных команд из Тулы, Брянска, Москвы и Подмосковья. В их составе — начинающие спортсменки, кто приступил к тренировкам меньше года назад.

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Организатором турнира выступил женский хоккейный клуб «Авангард», а соревнования будут проходить на ледовой арене одноименного спортивного комплекса до 23 марта.

В конце февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Это первый объект с искусственным льдом в городском округе.

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