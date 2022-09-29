Межрегиональный форум «Женское предпринимательство. Путь к успеху» прошел в Люберцах | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 17:42 Поделиться Telegram

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Viber Межрегиональный форум «Женское предпринимательство. Путь к успеху» прошел в Люберцах Телеканал "360"

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Межрегиональный бизнес-форум «Женское предпринимательство. Путь к успеху» в Люберцах собрал более 250 участниц из Подмосковья и других регионов России. Его организовали союз «Содействие женскому предпринимательству» и сообщество «Нежный бизнес» при участии и поддержке Министерства инноваций, промышленности и науки Московской области, а также регионального правительства.

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Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева не смогла лично приехать на форум, но поддержала участниц и прислала видеообращение.

Своим опытом с участницами форума поделилась предприниматель Татьяна Яцкова — она создала бизнес с нуля, причем сначала в успех не верили ни ее муж, ни мама. У Татьяны с партнершей по бизнесу есть несколько кофеен, а также свое производство десертов без глютена и без сахара.

Телеканал "360"

Самыми обсуждаемыми темами на форуме стали меры поддержки от государства для бизнеса, образование, соцсети и новые возможности. Но главное — форум дал возможность наладить новые контакты для большего развития своего дела, отметили многие участницы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье.

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