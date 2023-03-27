Подмосковье 27 марта 2023, 12:52 Международный театральный фестиваль в Балашихе собрал 4200 зрителей и участников Епихова Анна

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Международный фестиваль «Театральные ассамблеи» завершился в Балашихе гала-концертом. В мероприятии поучаствовали 4200 зрителей и деятелей искусства.

Фестиваль проходит уже 12 лет подряд при поддержке Союза театральных деятелей России, Министерства культуры и туризма Подмосковья и управления культуры Балашихи. Мероприятие организовали по инициативе Музыкального театра юного актера (МТЮА) «Орфей» под руководством Ирины Григорян и Аллы Копачинской.

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Фестиваль делится на три этапа: школьники, студенты и любители, профессионалы. Состязания оцениваются в трех наградных категориях: «Театр и время», «На шаг впереди», «Мой путь». Каждая из них включает в себя шесть номинаций: театральная, художественная, вокальная, инструментальная, хореографическая, оригинальный жанр.

Конкурс-фестиваль длился с 11 февраля по 25 марта. Он завершился большим гала-концертом. В его программу вошли лучшие номера участников.

«Состав жюри у нас всегда разный, это профессионалы высокого уровня: профессора московских консерваторий и профильных институтов, режиссеры профессиональных театров, режиссеры и артисты Московского театра оперетты», — сообщила Копачинская.

В этом году в фестивале поучаствовали коллективы из Кореи, Вьетнама, Бангладеш, Латинской Америки и Перу.

Лауреатом первой степени наградной категории «Мой путь» в номинации «Театральная» стал любительский театр «Классика» Дома культуры «Пушкино» города Пушкино.

«В фестивале мы участвовали впервые. Наша сказка необычна тем, что она показывает, как герои из русских сказок живут после известной всем фразы „и жили они долго и счастливо“», — отметила руководитель студии Кристина Ивлева.

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