Подмосковье 14 апреля 2023, 09:46 Международный пассажиропоток аэропорта Домодедово вырос на 23% за зиму аэропорт Домодедово

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Итоги работы в зимний период подвели в аналитическом центре аэропорта Домодедово. По сравнению с таким же периодом 2021 года пассажиропоток на международных направлениях вырос на 23%.

Самыми популярными зарубежными направлениями стали Дубай, Ташкент, Стамбул, Ош и Анталья. Самолеты летали в эти города на 63% чаще по сравнению с 2021-м. При этом Дубай, Стамбул, Шарджа, Ереван и Ош показали наибольшую динамику роста спроса.

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На внутренних рейсах востребованными направлениями остались Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Новосибирск и Екатеринбург. Пассажиры летали в эти города даже чаще обычного, спрос вырос на 9%. Увеличился интерес жителей к таким направлениям, как Грозный и Владикавказ.

Население Московской области растет, заявил губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным 3 апреля. По словам главы региона, сейчас в Подмосковье зарегистрированы 10 миллионов человек.