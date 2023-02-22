Подмосковье 22 февраля 2023, 12:38 Международный пассажиропоток аэропорта Домодедово вырос на 14% в январе

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Пассажиры аэропорта Домодедово на 14% чаще летали за границу в январе этого года по сравнению с первым месяцем 2022-го. О самых популярных направлениях рассказали в Минтрансе Подмосковья.

В январе пассажиры аэропорта Домодедово чаще всего летали в Дубай, Ташкент, Стамбул, Ош и Шарджу. Пассажиропоток на этих маршрутах вырос в два раза по сравнению с январем 2022 года.

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Некоторые авиакомпании увеличили частоту рейсов в популярные города. Например, EgyptAir стала чаще летать в Каир — самолеты перевозят туристов 14 раз в неделю. Pegasus Airlines увеличила полеты в Стамбул до двух ежедневных рейсов.

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По прогнозам, на февральские праздники ожидается увеличение пассажиропотока в Ереван, Стамбул, Ташкент, Дубай и Анталью.

Скоро дорога между аэропортами Домодедово и Жуковский будет занимать в 2,5 раза меньше времени. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что южный дублер МКАД откроют в Подмосковье на год раньше срока.