Подмосковье 17 мая 2023, 15:28 Международный фестиваль театров кукол начнется в Подмосковье 18 мая Московский областной государственный театр кукол

Читать 360tv в

Международный театральный фестиваль откроется 18 мая в Московском областном театре кукол. Мероприятие начнется спектаклями «Человек в футляре» и «Майская ночь». Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

Фестиваль продлится до 22 мая. За эти дни зрители увидят 10 спектаклей из Москвы, Мытищ, Балашихи, Рыбинска, Казани, Великого Новгорода и Курска. В этом году темой будет «Русская классика на сцене театра кукол».

Реклама

В Мытищинском театре кукол «Огниво» 19 мая пройдет специальный фестивальный день. Публике представят «Женитьбу Бальзаминова» Вадима Смирнова. Его приурочат к 200-летию драматурга Островского.

«В Московском областном театре кукол 21 мая покажут „Капитанскую дочку“ — спектакль Маленького театра кукол из Балашихи в постановке Николая Бабушкина», — уточнили в министерстве.

Коллективы наградят дипломами участника и специальными призами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что этим летом «регион будет жить полной жизнью» благодаря проекту «Лето в Подмосковье».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».