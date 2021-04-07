Жители Подмосковья отметили Всемирный день здоровья спортом и вакцинацией от коронавируса

Подмосковье присоединилось к празднованию Всемирного дня здоровья, который отмечают 7 апреля. Центральной площадкой стал Дмитров. Активные жители и гости округа провели массовую зарядку, а все желающие вакцинировались от коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Основные торжества провели в Дмитрове 7 апреля. Другие мероприятия, приуроченные к празднику, прошли еще 3 апреля. Тогда активные жители стали участниками акции «10 000 шагов к жизни».

«В мероприятии приняли участие более 4,1 тысячи человек, сегодня продолжаем отмечать День здоровья в Дмитрове. Участники мероприятия могли пройти предстартовое тестирование — измерить термометрию, сатурацию, уровень сахара в крови, определить индекс массы тела и другие важные показатели здоровья, посетить лекции по ведению здорового образа жизни в школах здоровья», — рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Московской области Юрий Шалягин.

Все желающие смогли сделать прививку от коронавируса и проверить состояние органов дыхания в мобильном флюорографе.

А с 7 по 17 апреля Подмосковье присоединится к Всероссийской акции «Будь здоров!». В регионе проведут серию лекций и классных часов для школьников. Все мероприятия посвятят здоровому образу жизни. Уроки проведут для учащихся 1–9-х классов.

Учебные программы разработали эксперты Роспотребнадзора. Главная задача акции — формирование культуры здорового образа жизни у школьников, пополнение их знаний о принципах и правилах здорового образа жизни и интеграция этих знаний в повседневный̆ быт учащихся.

Детям расскажут все необходимое, а для закрепления знаний проведут игры и командные викторины.

Школьникам расскажут о полезных привычках, которые помогут им сформировать правильное отношение к собственному здоровью и образу жизни, включая правильное питание.