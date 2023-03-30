Подмосковье 30 марта 2023, 20:20 Международный день птиц отметят в музее-заповеднике Чехова в Подмосковье

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В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» 1 апреля пройдет мероприятие «Пернатые выходные», посвященное Международному дню птиц. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Антон Павлович Чехов всегда с интересом наблюдал за птицами — отмечал прилет грачей и скворцов, слушал пение соловьев, крики сов, следил за полетом журавлей. А его отец фиксировал в своем дневнике прилеты грачей, появление птенцов у скворцов. В Мелихове семья Чеховых не раз вывешивала в усадьбе скворечники и ставила кормушки для птиц.

На мероприятии «Пернатые выходные» гостям музея проведут орнитологическую прогулку, на которой они смогут увидеть птиц Мелихова, которых за несколько лет наблюдения здесь зафиксировано более 130 видов. Также для всех желающих проведут мастер-класс «Как стать бердвотчером?».

Для посетителей Мелихова в этот день пройдут тематическая познавательная прогулка «Как Антон Павлович и Павел Егорович Чеховы за птицами наблюдали…», подведут итоги конкурса скворечников и кормушек «И стол, и дом…», проведут мастер-класс для детей «Птичка-невеличка».

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