Подмосковье 19 апреля 2023, 14:27 Международная конференция по социальному управлению пройдет для студентов в Подмосковье АСОУ

Читать 360tv в

Академия социального управления проведет ХI международную научно-практическую конференцию по социальному управлению для студентов и аспирантов образовательных учреждений. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Конференция пройдет 21 апреля в очном формате с применением дистанционных образовательных технологий.

Реклама

«После окончания конференции статьи, получившие положительные рецензии программного комитета, будут опубликованы в электронном сборнике „Конференциум АСОУ“ с индексацией в РИНЦ», — добавили в ведомстве.

Все желающие смогут присоединиться к трансляции разных секций конференции. Обучающимся будут доступны следующие направления: «Эффективное управление как фактор комплексного социально-экономического развития территории», «Менеджмент в условиях инновационной экономики», «Развитие туризма и гостеприимства в России и за рубежом», «Современная практическая психология: проблемы, поиски, решения», «Язык. Культура. Межкультурные коммуникации».

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался со студентами техникума имени Гагарина в Люберцах. Молодые люди рассказали, как выбирали будущие профессии, и поделились планами на будущее.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».