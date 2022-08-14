Методы поддержки инвесторов обсудили на форуме в Подмосковье

Актуальные инструменты привлечения инвестиций обсудили на межрегиональном форуме по внедрению регионального инвестиционного стандарта, который проходил в Подмосковье.

Представители субъектов РФ и региональных институтов развития поучаствовали в профильных семинарах форума, проходивших во второй день форума.

На семинарах обсуждали целевые модели поддержки инвесторов и индустриальное развитие регионов. Участники говорили о различных инструментах государственно-частного партнерства, например, офсета, а также о стимулировании долгосрочных инвестиций и крупных инвестпроектов. Кроме того, на семинарах рассмотрели региональные практики взаимодействия с инвесторами.

Подмосковье приняло активное участие во всех семинарах. Регион поделился с коллегами опытом применения соглашений о защите и поощрении капиталовложений и офсетных контрактов.

«Офсетные контракты, как и соглашения о защите и поощрении капиталовложений, предполагают длительное взаимодействие между властями и инвестором. Это требует особого подхода к оформлению сотрудничества: всем участникам соглашения необходимы гарантии и сохранение стабильных инвестиционных условий на все время реализации проекта. В Московской области уже есть опыт применения этих инструментов. Например, офсетный контракт заключен с компанией „ПСК Фарма“, сейчас мы готовимся к конкурсу по еще одному офсету. Также, в рамках СЗПК в области реализуется крупный проект компании „Архбум“ объемом инвестиций 1,8 миллиарда рублей. В рамках семинара мы поделились с коллегами своим опытом реализации таких проектов, в том числе, в рамках нового регионального инвестстандарта, который сегодня внедрен в Подмосковье на 100%», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По итогам семинаров, участникам предоставили все презентационные материалы с практическими наработками по внедрению регинвестстандарта. Эта информация актуальна для 33 субъектов РФ, которые только приступают к внедрению стандарта.

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