01 марта 2024, 18:55
Методический интенсив для будущих воспитателей провели в Подмосковье
Методический интенсив по работе с современным учебным оборудованием провели в технопарке Физтех-лицея имени П. Л. Капицы. В нем приняли участие студенты из Подмосковья, сообщили в Министерстве образования региона.
Более 180 студентов из Коломенского университета, Орехово-Зуевского университета и Губернского колледжа стали участниками обучения. Интенсив провели для всех желающих, кто в будущем планирует работать в системе дошкольного образования.
Реклама
Во время занятий они освоили новые методики и приобрели навыки работы с современным учебным оборудованием.
Студентка ГСГУ по имени Мария поделилась, что участников интенсива научили создавать алгоритмы, программировать, а также работать с цифровыми лабораториями. Изначально ученикам казалось, что все эти задачи крайне сложные.
«Но интенсив дал хорошую базу знаний, и теперь я могу самостоятельно продолжить изучение. Без технологий сейчас никуда, поэтому нужно в них разбираться», — подчеркнула Мария.
В Минобразования Подмосковья добавили, что полученные навыки и знания помогут студентам эффективно использовать технологии при обучении детей дошкольного возраста.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте более 40 школ и 23 детских садов к началу нового учебного года.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Дети
Студенты
Технологии
Образование
Реклама
Реклама