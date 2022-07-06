Места проведения Курбан-байрама назвали в Подмосковье

9 июля мусульманский мир будет отмечать главный праздник — Курбан-байрам. Коллективные молитвы пройдут в семь утра практически во всех городских округах Московской области.

«360» подготовил список молельных домов и мечетей, куда жители Подмосковья могут прийти на праздничное богослужение:

г. Ногинск, ул. Южная, д. 35 (мечеть). Рассчитана на 8500 человек; г. Старая Купавна, ул. 2-я Разина, д. 62 (молельный дом). Рассчитана на 5000 человек; г. Наро-Фоминск, ул. Дзержинского, д. 41-41а. Рассчитана на 5000 человек; г. Орехово-Зуево, ул. Лапина, д. 28 (мечеть). Рассчитана на 5000 человек; г. Солнечногорск, ул. Екатерининская, д. 7 (мечеть), 8000 человек; г. Щелково, ул. Советская, д. 10 (мечеть), 10 000 человек; г. Звенигород, В. Посад, ул. Новая, д. 29 (мечеть), 4000 человек; г. о. Балашиха, ул. Парковая, д. 2 (Ледовый дворец), 5000 человек; г. о. Балашиха, мкрн Железнодорожный, ул. Новослободская, д. 15 (ДК «Рассвет»), 3000 человек; г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 389 м, 1200 человек; г. Коломна, пр-т Кирова, д. 4 (спортшкола «Олимпиец»), 200 человек; г. Озеры, ул. Луговая, д. 6 (частная территория), 200 человек; г. Озеры, ул. Коломенская, д. 30а, 35 человек; г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 30а (стадион «Строитель»), 8000 человек; г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 35а (молельный дом), 10 000 человек; г. Подольск, мкрн Климовск, ул. Заводская, д. 26 (стадион «Весна») — 5000 человек; г. Электросталь, ул. К. Маркса, д. 51а, 700 человек; г. Пушкино, ул. Набережная, д. 8 (Дворец спорта «Пушкино»), 2000 человек; Люберцы г. о., пос. Малаховка, Театральный проезд, д. 1 (ПКиО «Летний парк», 500 человек; г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 202 (запасное поле стадиона «Торпедо»), 700 человек; г. Воскресенск, ул. Чапаева, д. 1 (ДК «Цементник»), 500 человек; г. Рошаль, ул. Ф. Энгельса, д. 24/8 (молельный дом), 100 человек; г. Сергиев Посад, ул. Долгокукуевская, д. 62а, 1800 человек; Сергиево-Посадский г. о., г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 2 (молельный дом), 1500 человек; г. Домодедово, мкрн Востряково, ул. 2-я Клубная, д. 1 (территория исламского культурного центра), 2500 человек; Дмитровский г. о. г. Яхрома, ул. Песочный тупик, д. 9а (мечеть), 2500 человек; г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, д. 1б, пом. 2, 700 человек; г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22 (Волейбольный центр), 1200 человек; Химки г. о., мкрн. Планерная, вл. 1 (Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная»), 5000 человек; Раменский г. о., д. Вялки, ул. Южная, д. 1 (территория городского кладбища, мечеть на мусульманском участке), 5000 человек; г. Электрогорск, ул. Некрасова, д. 34, 500 человек; г. Клин, д. Ямуга, д. 22а, 800 человек; г. Королев, ул. Тихонравова, д. 19 (ДК «Юбилейный»), 1500 человек; г. Волоколамск, Северное шоссе, д. 21, 500 человек; Красногорск г. о., пос. Нахабино, ул. 11 Саперов, вблизи д. 6 (стадион «Нахабино»), 5000 человек; г. Серпухов, ул. Калужская, д. 128а, 2500 человек; г. о. Истра, мкрн Полево, ул. Спортивная, д. 1 (МУС СК «Истра»), 1000 человек; г. Руза, ул. Социалистическая, д. 63 (МБУ РГО «Спортивная школа „Руза“»), 500 человек; г. Зарайск, ул. Советская, д. 74, 250 человек; г. Ступино, ул. Чайковского, вл. 3/10 (стадион «Металлург»), 250 человек; г. о. Шаховская, д. Ховань, ул. Новая, д. 18, 300 человек; Павлово-Посадский г. о., пос. Большие Дворы, ул. Маяковского, д. 130 (территория отдела «Музей «Княжий двор» МУК «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс»), 300 человек; г. Котельники, Кузьминский лесопарк (стадион «Здоровье»), 7000 человек; г. Лобня, ул. Иванищенко, д. 1а, 1000 человек; г. Кашира, ул. Гвардейская (стадион «Энергетик»), 700 человек; г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 109а, 1000 человек; г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 18, корп. 2, 300 человек; г. Реутов, автомагистраль Москва — Нижний Новгород, д. 1, 200 человек; Раменский г. о., д. Фоминское, д. 26, 50 человек; г. Раменское, ул. Красноармейская (территория кладбища), 500 человек; г. Раменское, ул. Гражданская, д. 47 (Раменский ипподром), 1500 человек; Ленинский г. о., д. Горки, участок 413ю, земельный участок с кадастровым номером 50:21:0000000:371, 2000 человек; г. Фрязино, ул. Комсомольская, д. 19, МБУ СШ «Олимп», 600 человек; Чехов г. о., мкрн Венюково, ул. Маркова, вблизи д. 22/2 (площадка для вождения), 2500 человек; Ленинский г. о., пос. Суханово (ФГУП «Суханово»), 200 человек.

Также стал известен список мест проведения обряда жертвоприношения в день праздника Курбан-байрам в Московской области:

Дмитровский г. о., ферма в селе Пересветово; Домодедово г. о., «д. Старосьяново, д. 4 (ферма); Домодедово г. о., с. Ям (мясной двор); Домодедово г. о., д. Купчинино (бойня); Коломенский г. о., с. Городец (ферма); Богородский г. о., пос. Псарьки (ферма); Богородский г. о., г. Старая Купавна, ул. Большая Московская (ферма); Чеховский г. о., мкрн. Венюково СХЗ, вл. 10, стр. 1 (экоферма); Одинцовский г. о., д. Часцы, 35 км от МКАД (ферма); Щелковский г. о., д. Большие Жеребцы (СПК «Ромашка»); Мытищи г. о., д. Бородино (животноводческое хозяйство «Койбар»).

Ранее стало известно, что центральной площадкой праздничных богослужений в Подмосковье в честь Курбан-байрама станет мечеть в Солнечногорске.