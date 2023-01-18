Подмосковье 18 января 2023, 09:52 Места приема елок на переработку открыли в Кашире

Читать 360tv в

Жители Каширы смогут дать вторую жизнь новогодним елям. Округ примет участие в экологической акции в пятый раз. Она пройдет с 15 января по 15 февраля.

Сдать ель жители смогут на трех площадках «Мегабак» на улицах 1-й Дзержинской, Сергея Ионова и Стадионной. Перед сдачей елки на переработку с нее нужно снять все украшения, мишуру и искусственный снег.

Реклама

Деревья увезут на базу МБУ «Благоустройство», где они пройдут через дробильный аппарат и превратятся в щепу. По словам исполняющего обязанности начальника ведомства Петра Роговченко, в прошлом году в Кашире переработали 40 кубометров древесины.

Реклама

В управлении ЖКХ округа отметили, что число деревьев с каждым годом уменьшается, жители все чаще предпочитают искусственные аналоги. Так, в этом году количество древесины не превысит 20 кубометров.

Переработанную щепу используют при посадке деревьев. В этом году часть отходов передадут в зоостудию «Ковчег» на корм животным и для использования в качестве подстилок.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».