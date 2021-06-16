Жители Подмосковья смогут выбрать места для станций контроля чистоты воздуха

В Подмосковье началось голосование, которое поможет выбрать локации для станций контроля чистоты воздуха. Его открыли на областном портале «Добродел». Мнения жителей позволят определить приоритетные места.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Андрей Разин сообщил, что голосование важно для разработки планов установки станций в период с 2021 по 2023 год.

Есть два главных критерия в выборе локаций для установки станций. Первый — обращения жителей. Исходя из этих обращений, строятся маршруты мобильных лабораторий контроля качества воздуха Андрей Разин.

Он добавил, что второй критерий — мониторинг в тех зонах, где находятся объекты негативного влияния на окружающую среду.

В Московской области насчитывается около 100 таких станций. Их установили по поручению губернатора Андрея Воробьева и в рамках соглашения с правительством Москвы.

Отдать голос за установку станций можно по ссылке.