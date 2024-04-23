Подмосковье 23 апреля 2024, 16:24 Места для пикников оборудовали в парках Подмосковья Министерство благоустройства Московской области

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Специальные места для пикников оборудовали на территории Московской области. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства региона.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал, что в области обустроены 32 пикниковые зоны. Из них 18 оборудованы противопожарными мангалами, чтобы жители и гости региона могли насладиться природой и жарить шашлыки.

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В 14 парках есть пикниковые зоны без мангала, а в остальных 18 парках имеются специальные места с противопожарными мангалами. Все территории также оснащены урнами для мусора и информационными щитами с правилами использования.

Подробную информацию об адресах всех пикниковых зон в парках можно найти на официальном сайте Министерства благоустройства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе. Под пристальным вниманием остаются шесть территорий, на которых за последнее время происходили пожары.

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