Подмосковье 16 мая 2023, 18:09 Места для пикника в Солнечногорске вошли в чисто лучших в Подмосковье

Читать 360tv в

Зоны отдыха в Солнечногорске вошли в чисто лучших мест для пикника в Подмосковье. Это домики для барбекю на набережной озера Сенеж «Беседочка» и мангальные беседки в «Пешки парке».

Рядом с зоной для барбекю на набережной озера Сенеж есть вся спортивно-развлекательная инфраструктура. Например, кафе, навесы с лежаками, детская, волейбольная и воркаут площадки, лодочная станция, серф-клуб, велопрокат и бесплатная парковка.

Реклама

На территории «Пешки парка» гости могут арендовать беседки до 30 человек и до 60 человек.

Рейтинг лучших мест для пикника в Подмосковье составил один из самых крупных туристических порталов страны.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».