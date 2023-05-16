16 мая 2023, 18:09
Места для пикника в Солнечногорске вошли в чисто лучших в Подмосковье
Зоны отдыха в Солнечногорске вошли в чисто лучших мест для пикника в Подмосковье. Это домики для барбекю на набережной озера Сенеж «Беседочка» и мангальные беседки в «Пешки парке».
Рядом с зоной для барбекю на набережной озера Сенеж есть вся спортивно-развлекательная инфраструктура. Например, кафе, навесы с лежаками, детская, волейбольная и воркаут площадки, лодочная станция, серф-клуб, велопрокат и бесплатная парковка.
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На территории «Пешки парка» гости могут арендовать беседки до 30 человек и до 60 человек.
Рейтинг лучших мест для пикника в Подмосковье составил один из самых крупных туристических порталов страны.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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