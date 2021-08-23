Все меры безопасности учтут на школьных линейках в Подмосковье
Школьные линейки в Подмосковье будут очными — они пройдут на улице. Безопасности уделят первостепенное внимание. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.
По ее словам, учтут все меры безопасности. Всего в этом году за парты сядут 985 тысяч ребят.
Из них 115 тысяч — первоклассники. В День знаний свои двери распахнут 22 новые школы.
Возможно участие родителей, но все взрослые должны соблюдать меры безопасности
Каклюгина отметила, что это обязательное требование. Вопросу безопасности первоочередное внимание уделил и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Во время совещания с руководящим составом подмосковного правительства, традиционно состоявшегося в понедельник, он рассказал о строительстве школ и о том, как пройдут линейки.