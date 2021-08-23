Все меры безопасности учтут на школьных линейках в Подмосковье

Школьные линейки в Подмосковье будут очными — они пройдут на улице. Безопасности уделят первостепенное внимание. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, учтут все меры безопасности. Всего в этом году за парты сядут 985 тысяч ребят.

Из них 115 тысяч — первоклассники. В День знаний свои двери распахнут 22 новые школы.

Возможно участие родителей, но все взрослые должны соблюдать меры безопасности Ирина Каклюгина.

Каклюгина отметила, что это обязательное требование. Вопросу безопасности первоочередное внимание уделил и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во время совещания с руководящим составом подмосковного правительства, традиционно состоявшегося в понедельник, он рассказал о строительстве школ и о том, как пройдут линейки.