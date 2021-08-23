Воробьев рассказал, как пройдут школьные линейки 1 сентября в Подмосковье

В Московской области школы 1 сентября откроют двери для 980 тысяч учеников, среди них 115 тысяч пойдут в первый класс. Все школы готовы обеспечить безопасность, комфорт и качество обучения, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. А линейки пройдут очно, на улице.

Строительство новых школ в Подмосковье идет с опережением графика. Изначально 1 сентября планировали запустить 18 школ. Но в итоге ко Дню знаний полностью подготовили 22 новых школы, рассказал Воробьев.

Губернатор поблагодарил учителей и родителей, которые подготовили доклады о состоянии школ. Он также отметил важную роль глав муниципалитетов.

«Там, где вы участвуете, вовлечены, все получается. Понятно, что режим напряженный. И это того требует. На этой неделе у нас важное событие — мы закладываем следующие 30 школ. Но вот мне написали, что построим мы их в 2024 году. Все-таки мы исходим из того, что школы сегодня строятся если не за 18, то за 24 месяца», — сказал Воробьев.

Министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев заявил, что все школы, которые закладывают в августе 2021 года, постараются завершить в 2023 году.

Воробьев также напомнил, что на этой неделе пройдет заседание Госсовета, посвященное применению современных технологий в образовании.

«Также я попрошу всю нашу команду 1 сентября принять участие в линейках. Они пройдут на улицах. Я очень надеюсь, что погода будет приятная. И мы соблюдем все необходимые меры безопасности с точки зрения эпидемии, и будет у всех прекрасное настроение», — добавил Воробьев.