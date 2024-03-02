Подмосковье 02 марта 2024, 19:04 Мероприятия по модернизации систем теплоснабжения определили в 6 округах Подмосковья Министерство энергетики Московской области

Читать 360tv в

Правительство Подмосковья продолжает активную работу над созданием программы модернизации системы теплоснабжения региона. В заседаниях штабов по модернизации теплоснабжения приняли участие представители 57 муниципалитетов Подмосковья.

На этой неделе обсуждались вопросы, касающиеся теплоснабжения Лотошина, Черноголовки, Молодежного, Талдомского, Шаховской и Серебряных Прудов. Заседания прошли при участии вице-губернатора Московской области, министра энергетики Евгения Хромушина.

Реклама

Так, в городском округе Лотошино обсуждалась возможность включения в госпрограмму капитального ремонта участков тепловых сетей, включая сети котельной № 8, № 11 и другие. Решение по этим мероприятиям будет принято после гидравлических испытаний в мае–июне.

Руководитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Ольга Третьякова в Лотошине подчеркнула важность работы штаба и действий правительства региона по модернизации теплосетей.

«Все это позволит тщательно подготовиться к будущему отопительному сезону, и, я надеюсь, жители будут спать спокойно. Наша организация обязательно примет участие в общественном контроле реализации всех принятых на Штабе решений», — подчеркнула Ольга Третьякова.

Аналогичные проблемные вопросы обсудили и в других городских округах. Работа по модернизации теплосетей будет продолжаться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».